«Управлять страной отсюда — безумие»: Резиденцию британского премьера хотят превратить в музей

Бывшие британские чиновники предложили отказаться от использования знаменитой резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, 10 в качестве основного рабочего пространства правительства и превратить историческое здание в музей или жилые апартаменты. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на экс-сотрудников правительственной канцелярии, которые считают особняк XVII века непригодным для эффективного управления государством.

Бывший министр по особым поручениям Даррен Джонс назвал безумием попытки руководить крупной мировой державой из городского дома, построенного в 1680-х годах. По его мнению, современному правительству необходимо просторное офисное пространство с развитой цифровой инфраструктурой.

Джонс предложил сохранить Даунинг-стрит, 10 для проведения заседаний кабинета министров и приёма иностранных гостей, а основную работу государственных служащих перенести в более подходящие помещения.

С ним согласился бывший директор по коммуникациям канцелярии Бориса Джонсона Гуто Харри. По его оценке, действующая планировка резиденции затрудняет эффективную работу правительства.

Более радикальную идею высказал председатель совета директоров сети супермаркетов Iceland Ричард Уокер, ранее консультировавший британские власти по вопросам стоимости жизни. Он предложил полностью отказаться от использования особняка в качестве резиденции премьера.

«Это национальное сокровище. Оно потрясающее. Но это смешно. Это здание эпохи Стюартов, оно не годится. Там крошечные комнаты для встреч. Там есть опасные места», — заявил Уокер.

Как отмечает Financial Times, сотрудники правительственной канцелярии давно жалуются на тесноту, плохую мобильную связь и неудобную планировку здания. Многие кабинеты прежде служили спальнями, кладовыми и комнатами прислуги. При этом в комплексе на Даунинг-стрит работают более 300 государственных служащих и специальных советников.

Особняк с узнаваемой чёрной дверью используется британскими премьер-министрами с 1735 года. Здание передал первому главе правительства Роберту Уолполу король Георг II. По соседству, в доме № 11, располагается резиденция канцлера казначейства.