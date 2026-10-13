Премьер Болгарии обсудил с послом России атаки БПЛА на суда в Чёрном море

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова не исключила, что атаки беспилотников на торговые суда в Чёрном море могли быть провокацией третьей стороны. Такую версию дипломат озвучила на встрече с премьер-министром республики Руменом Радевым, сообщила пресс-служба болгарского правительства.

Поводом для переговоров стали удары по двум сухогрузам в исключительной экономической зоне Болгарии. Радев признал, что у Софии нет неопровержимых доказательств происхождения беспилотников. При этом он выразил мнение, что Украине нет смысла уничтожать собственные суда, поскольку последствия подобных нападений выгодны России.

Митрофанова ответила, что не получала от Министерства обороны РФ никакой информации о последних атаках на торговые корабли. Одновременно российский посол допустила причастность к произошедшему третьей стороны, которая могла организовать провокацию.

Один из инцидентов произошёл минувшей ночью у северного побережья Болгарии. Под удар попало судно Chelsea 3 под флагом Мальты. На борту находились 15 человек — семеро граждан Украины и восемь азербайджанцев. Всех эвакуировали в Варну. Пятеро моряков получили медицинскую помощь из-за лёгких травм.

Второй атакованный сухогруз, HS Dignity под флагом Гвинеи-Бисау, затонул неподалёку от болгарского побережья. По последним сообщениям, спасатели обнаружили пятерых членов экипажа, ещё 11 числятся пропавшими без вести. Поисковая операция продолжается.

Радев назвал нападения на гражданские суда недопустимыми и предупредил об угрозе дальнейшей эскалации. По его словам, происходящее уже создаёт риски для судоходства, повышает стоимость страхования перевозок и осложняет поставки грузов в болгарские порты.

Ранее Life.ru сообщал, что Болгария запросила помощь ЕС и НАТО в расследовании атак на торговые суда. Премьер-министр Румен Радев направил обращения руководству европейских структур и Североатлантического альянса, попросив технического содействия в установлении обстоятельств инцидентов.