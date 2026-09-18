Премьер Испании показал флаг ЕС с канадским кленовым листом

Премьер-министр Испании Педро Санчес необычным образом отреагировал на идею сближения Канады и Евросоюза. В соцсети X он опубликовал изображение флага ЕС, на котором рядом с привычными звёздами появился красный кленовый лист — национальный символ Канады.

Флаг ЕС с канадским кленовым листом. Фото X / Pedro Sánchez

Сопроводительных комментариев к публикации испанский лидер не оставил. Однако изображение появилось вскоре после обсуждения предложения о возможном получении Канадой статуса ассоциированного партнёра Евросоюза.

Инициативу представила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она предложила расширить сотрудничество Брюсселя и Оттавы в сферах экономики, энергетики, обороны, технологий и критически важных ресурсов. При этом речь не идёт о полноценном вступлении Канады в состав ЕС. Сейчас страны взаимодействуют в рамках торгового соглашения CETA, а новый формат предполагает более тесное партнёрство.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп раскритиковал идею ассоциированного членства Канады в Евросоюзе. Американский лидер заявил, что подобный шаг может повлиять на торговые отношения США с Европой. В Брюсселе же считают, что новый формат сотрудничества с Оттавой позволит укрепить связи в стратегически важных сферах.