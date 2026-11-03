Объекты генерации и передачи электроэнергии в девяти областях Украины подверглись ночным ударам российских ракет и беспилотников. О существенных повреждениях электростанций и сетей сообщил премьер-министр страны Сергей Корецкий в своём Telegram-канале.

По его словам, под удар попали крупные электростанции в Днепропетровской, Винницкой и Харьковской областях. Также повреждены важные подстанции, в том числе на западе страны.

«Повреждения существенные как на объектах производства электроэнергии, так и в сети», — написал Корецкий. В целом об ударах и разрушениях он сообщил в 14 регионах.

Корецкий также сообщил об ударах по военным предприятиям и складам ВСУ в Киевской, Житомирской, Винницкой и Днепропетровской областях. Кроме того, по его словам, выведены из строя несколько участков железнодорожных путей.

Ранее Life.ru рассказывал о сообщениях украинских СМИ о повреждении четырёх ТЭС и нескольких подстанций. Издание «Инсайдер» называло Ладыжинскую, Приднепровскую, Криворожскую и Змиевскую электростанции.