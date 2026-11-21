Премьер Латвии исключил нормализацию отношений с РФ после окончания конфликта
Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс считает невозможным возвращение к нормальным отношениям с Россией даже после завершения конфликта на Украине. В интервью немецкой газете Die Welt политик заявил, что прежний формат взаимодействия Москвы и Брюсселя остался в прошлом.
«Это невозможно. Наступила новая эпоха», — сказал глава латвийского правительства, отвечая на вопрос о перспективах нормализации отношений.
Ранее Life.ru сообщал, что Кулбергс потребовал от Евросоюза полностью прекратить выдачу туристических виз россиянам. Тогда глава латвийского правительства объяснил свою инициативу предполагаемыми гибридными угрозами. При этом Франция, Италия и Испания выступали против подобных ограничений.