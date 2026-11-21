Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс считает невозможным возвращение к нормальным отношениям с Россией даже после завершения конфликта на Украине. В интервью немецкой газете Die Welt политик заявил, что прежний формат взаимодействия Москвы и Брюсселя остался в прошлом.

«Это невозможно. Наступила новая эпоха», — сказал глава латвийского правительства, отвечая на вопрос о перспективах нормализации отношений.