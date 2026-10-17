Премьер Латвии нервно сменил тему после вопроса о финансировании Украины

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс нервно отреагировал на вопросы журналистов о поддержке Украины во время саммита Евросоюза в Брюсселе. Политик активно мотал головой и опускал взгляд, а когда речь зашла о дальнейшей помощи Киеву, попросил сменить тему.

«Что нас ждёт? Даже при наличии денег и политической поддержки предстоящая зима будет очень тяжёлой. <…> И это непросто: требуется время, чтобы нарастить наши возможности — они у нас есть, но их недостаточно», — заявил он.

По словам премьера, даже при достаточном финансировании и политической поддержке предстоящая зима окажется сложной. Он признал, что для расширения имеющихся возможностей потребуется время, поскольку нынешних ресурсов не хватает.

Когда журналисты спросили о финансировании Украины, Кулбергс заговорил о замороженных российских активах. Затем он попросил представителей СМИ перейти к следующему вопросу.

Ранее Life.ru сообщал, что премьер Латвии предложил европейцам отказаться от одного бокала пива в год, чтобы направить сэкономленные деньги на помощь Украине. По его мнению, жители ЕС практически не заметят такой экономии, тогда как Киев нуждается в дополнительной финансовой поддержке.