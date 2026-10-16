Ради кофе и круассанов по утрам: Премьер Латвии объяснил, почему Европа должна платить Украине

Евросоюзу необходимо продолжать финансировать Украину, чтобы европейцы могли спокойно пить кофе, есть круассаны по утрам и не беспокоиться об угрозах безопасности. С таким заявлением выступил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс перед началом саммита ЕС в Брюсселе. Его выступление опубликовано на сайте Европейского совета.

«Если мы хотим комфорта в Европе, есть круассаны, пить кофе по утрам и не думать об угрозах, мы должны поддерживать Украину», — заявил глава латвийского правительства.

По словам Кулбергса, страны восточного фланга НАТО уже несут особенно высокие расходы на обеспечение безопасности. Им приходится увеличивать инвестиции в оборону, наращивать государственные заимствования и одновременно справляться с экономическими последствиями напряжённости в регионе.

Премьер также выразил обеспокоенность ростом нефтяных доходов России на фоне конфликта на Ближнем Востоке и ситуации в Ормузском проливе. По его оценке, это осложняет положение Украины, которой необходима дальнейшая финансовая и военная помощь европейских государств.

Отдельно Кулбергс предупредил о предстоящей тяжёлой зиме для Украины. Он призвал участников саммита сохранить единство в вопросах поддержки Киева и продолжить выделение средств на его нужды.

Ранее Life.ru рассказывал, что премьер Латвии предложил европейцам отказаться от одного бокала пива в год ради помощи Украине. По мнению Кулбергса, сэкономленные деньги можно направить Киеву. Он объяснил инициативу тем, что для жителей ЕС подобная экономия будет незначительной, тогда как украинцам финансовая поддержка необходима.

Ранее российские власти неоднократно подчёркивали, что Москва не собирается нападать на европейские государства и не готовится к военному конфликту с НАТО. Президент Владимир Путин 25 сентября заявил, что у России нет ни планов, ни оснований для начала боевых действий против Европы. На заседании клуба «Валдай» 1 октября он вновь отверг подобные намерения, подчеркнув, что Россия никому не угрожает, однако будет вынуждена ответить в случае агрессии против неё. В Кремле также называли заявления о готовящемся российском нападении необоснованными и связывали их с ростом военных расходов европейских стран.

Interfax.ru

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