Премьер Литвы предложил Евросоюзу запретить транзит российского зерна

Литва намерена добиться от Евросоюза запрета на транзит российского зерна через территорию объединения. С такой инициативой выступил премьер-министр республики Миндаугас Синкявичюс, который также предложил расширить санкции против представителей российского аграрного сектора.

По словам политика, Москва продолжает пользоваться европейскими портами и транспортной инфраструктурой для вывоза сельхозпродукции, несмотря на действующие ограничения. Вильнюс считает необходимым изменить сложившуюся практику.

«Это неприемлемая ситуация, которая до сих пор допускалась на основании, что санкции ЕС не распространяются на продукты питания», — написал Синкявичюс в соцсетях.

Литовский премьер также предложил включить в санкционные списки отдельных представителей российского агробизнеса, которых он обвиняет в поддержке СВО. Кроме того, политик утверждает, что Россия использует балтийские порты для экспорта зерна, в том числе вывезенного с украинских территорий.

При этом Эстония ещё 1 октября запретила транзит зерновых российского и белорусского происхождения. Евросоюз ввёл повышенные пошлины на такую продукцию ещё в 2024 году, однако они не перекрыли возможность её перевозки через европейскую территорию в третьи страны.

Кроме того, в Литве хотят ввести контроль за маршрутами автомобилей россиян, которые едут транзитом через страну. Вильнюс хочет, чтобы гражданин России въезжал в страну в определённой точке и затем ехал по заданному маршруту до выезда в Калининград либо в обратном направлении. Ранее сейм Литвы отказался поддержать поправки, которые должны были урезать время транзита для россиян с 24 до 6 часов.