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Опубликовано 11 сентября, 19:00

Премьер Малайзии сообщил Путину о желании султана Ибрагима приехать в Россию

Султан Ибрагим. Обложка © kremlin.ru

Султан Ибрагим. Обложка © kremlin.ru

Султан Малайзии Ибрагим намерен снова посетить Россию. Об этом премьер-министр страны Анвар Ибрагим рассказал президенту РФ Владимиру Путину во время встречи на саммите БРИКС в Нью-Дели.

«Он очень высокого мнения о праздновании Дня Победы. Он хотел бы вновь приехать в Россию. Он уже много раз бывал в России, он хотел бы приехать ещё», — сказал глава правительства Малайзии.

Султан Ибрагим приезжал в Москву на парад Победы 9 мая этого года. Премьер также отметил, что монарх уже неоднократно посещал Россию и хотел бы повторить поездку.

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В Нью-Дели Владимир Путин провёл переговоры с Анваром Ибрагимом. Лидеры России и Малайзии регулярно встречаются в последние годы. Летом 2026 года они провели переговоры на саммите Россия — АСЕАН в Казани. В 2027 году Москва и Куала-Лумпур отметят 60-летие дипломатических отношений.

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Лия Мурадьян
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