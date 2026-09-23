Премьер Молдавии призвал народ молиться о тёплой зиме

Премьер-министр Молдавии Василий Тофан на фоне сложной ситуации в энергетике призвал верующих жителей страны молиться о тёплой зиме. Такое заявление он сделал во время обсуждения чрезвычайного положения в энергетическом и гидрологическом секторах.

«Возможно, тем из нас, кто ещё ходит в церковь и ставит там свечку, нужно молиться о двух важных вещах. Во-первых, чтобы закончилась эта безумная война в Персидском заливе (...) и, во-вторых, чтобы у нас была мягкая зима», — сказал Тофан.

По словам премьера, последние прогнозы указывают на вероятность тёплой и влажной зимы. Такой сценарий, считает он, позволит стране легче пройти отопительный сезон на фоне высокой стоимости энергоресурсов. При этом Тофан пошутил, что частые замерзания и оттепели могут создать дополнительные проблемы для дорог.

С позицией главы правительства не согласился председатель парламентской комиссии по сельскому хозяйству Сергей Иванов. Он заявил, что бесснежная зима может навредить зерновым культурам и создать дополнительные сложности для фермеров.

Ранее Life.ru писал, что парламент Молдавии утвердил режим ЧП в энергетике и гидрологии. Власти республики объяснили эту меру угрозой перебоев с электричеством, топливом и водой накануне холодного сезона. Он начнёт действовать 26 сентября и рассчитано на 60 дней.