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Регион
Опубликовано 20 октября, 20:27

Премьер Норвегии раскрыл дату поездки Уиткоффа в Россию

Премьер Норвегии сообщил о визите Уиткоффа в Россию 21 октября

Обложка © ТАСС / picture alliance / SvenSimon-Pre

Обложка © ТАСС / picture alliance / SvenSimon-Pre

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф отправится в Россию в среду, 21 октября, после переговоров с украинской и европейской сторонами в Осло. О предстоящей поездке сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

По словам главы норвежского правительства, состоявшиеся во вторник консультации были конструктивными. Участники обсуждали возможные пути урегулирования украинского конфликта и дальнейшие дипломатические шаги.

Встреча прошла при участии Владимира Зеленского, президента Финляндии Александра Стубба и представителей европейских стран. Уиткофф присутствовал на переговорах лично, а зять американского президента Джаред Кушнер присоединился к обсуждению дистанционно.

Теперь американскому спецпосланнику предстоит продолжить контакты уже с российской стороной. Ожидается, что он сможет передать Москве результаты консультаций в Норвегии и обсудить дальнейшие предложения Вашингтона.

В Норвегии стартовали переговоры Зеленского, Уиткоффа и европейских лидеров
В Норвегии стартовали переговоры Зеленского, Уиткоффа и европейских лидеров

В начале сентября Владимир Путин уже принимал Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Кремле. Переговоры продолжались три часа десять минут. Как сообщал Life.ru со ссылкой на помощника российского президента Юрия Ушакова, встреча прошла в конструктивной атмосфере и затронула несколько направлений российско-американских отношений. Стороны обсуждали не только украинское урегулирование, но и возможное экономическое взаимодействие.

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Полина Никифорова
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