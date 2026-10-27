Премьер Норвегии Стёре призвал к деэскалации в разговоре с Путиным

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным он и президент Финляндии Александр Стубб подчеркнули необходимость деэскалации конфликта на Украине. Соответствующее заявление опубликовано канцелярией финского лидера.

«В ходе звонка мы подчеркнули важность деэскалации», — отметил Стёре.

Норвежский премьер также указал на огромные человеческие и материальные потери, связанные с боевыми действиями. По его словам, последствия конфликта и вызванные им разрушения будут сказываться на жизни нескольких поколений.

Телефонный разговор состоялся 27 октября по инициативе Финляндии и Норвегии. Стубб и Стёре связались с российским лидером из Хельсинки. Как уточнили в канцелярии финского президента, политики выступали от имени собственных государств, а не всей Европы.

Основными темами беседы стали ситуация на Украине и дипломатические усилия по прекращению конфликта. Лидеры Финляндии и Норвегии также подчеркнули необходимость возобновления переговоров и сохранения стабильности в Балтийском регионе и на севере Европы.

Кроме того, разговор был связан с подготовкой предстоящих встреч в Абу-Даби. Перед контактом с Путиным Стубб и Стёре провели консультации с украинской стороной.