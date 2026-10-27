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Регион
Опубликовано 27 октября, 14:10

Премьер Норвегии Стёре призвал к деэскалации в разговоре с Путиным

Йонас Гар Стёре. Обложка © ТАСС / EPA / Radek Pietruszka

Йонас Гар Стёре. Обложка © ТАСС / EPA / Radek Pietruszka

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным он и президент Финляндии Александр Стубб подчеркнули необходимость деэскалации конфликта на Украине. Соответствующее заявление опубликовано канцелярией финского лидера.

«В ходе звонка мы подчеркнули важность деэскалации», — отметил Стёре.

Норвежский премьер также указал на огромные человеческие и материальные потери, связанные с боевыми действиями. По его словам, последствия конфликта и вызванные им разрушения будут сказываться на жизни нескольких поколений.

Телефонный разговор состоялся 27 октября по инициативе Финляндии и Норвегии. Стубб и Стёре связались с российским лидером из Хельсинки. Как уточнили в канцелярии финского президента, политики выступали от имени собственных государств, а не всей Европы.

Основными темами беседы стали ситуация на Украине и дипломатические усилия по прекращению конфликта. Лидеры Финляндии и Норвегии также подчеркнули необходимость возобновления переговоров и сохранения стабильности в Балтийском регионе и на севере Европы.

Кроме того, разговор был связан с подготовкой предстоящих встреч в Абу-Даби. Перед контактом с Путиным Стубб и Стёре провели консультации с украинской стороной.

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Путин напрямую обсудил мир на Украине с лидерами Финляндии и Норвегии: Кремль раскрыл тему разговора

Ранее Life.ru сообщал, что президент Финляндии Александр Стубб назвал состоявшийся разговор с Владимиром Путиным откровенным и содержательным. Финский лидер подчеркнул, что завершение украинского конфликта требует прямого диалога, поскольку его исход непосредственно повлияет на безопасность европейских государств.

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Наталья Демьянова
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