Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с резким заявлением в сейме. Политик открыто возложил на президента США персональную вину за дороговизну горючего для простых граждан страны.

Глава кабинета министров подчеркнул, что в республике сохраняется одна из самых доступных стоимостей автотоплива во всем Евросоюзе. Тем не менее для рядовых водителей текущие тарифы остаются невыносимыми.

По словам Туска, политик из Вашингтона «несёт за это ответственность», и у Варшавы «нет никаких сомнений». При этом оратор упрекнул оппозиционных депутатов в слепом поклонении заокеанскому лидеру вместо поддержки собственного руководства.

Никаких конкретных доказательств или механизмов влияния американской стороны на внутренний рынок чиновник приводить не стал. Вопрос о том, как именно Белый дом спровоцировал этот скачок, остался без четкого ответа.

Претензии прозвучали на фоне недавних телефонных переговоров Владимира Путина и главы Соединённых Штатов. Лидеры условились вернуть поставки дизеля из РФ в мировой оборот, ради чего заокеанская администрация временно заморозила часть ограничений до апреля.

Москва выразила готовность оперативно отгрузить 300 тысяч тонн нефтепродуктов с перспективой дальнейшего наращивания объёмов. Однако польское руководство восприняло подобные маневры крайне болезненно, попытавшись переложить недовольство электората на внешние силы.