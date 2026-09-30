Литр по €2,5 довёл немцев: АЗС начали отключать колонки из-за краж топлива

В Германии на фоне рекордно дорогого топлива участились случаи, когда водители заправляют автомобили и уезжают, не заплатив. Некоторые АЗС уже начали отключать отдельные колонки по ночам, сообщает Bild со ссылкой на Ассоциацию операторов автозаправочных станций Германии.

По словам представителя объединения Герберта Рабля, особенно заметно число таких случаев растёт, когда стоимость топлива приближается к €2,40 за литр.

«Как только цены приближаются к €2,40, психологический барьер для совершения преступления снижается. Некоторые просто уезжают, не заплатив», — рассказал Рабль Bild.

По данным ассоциации, среди нарушителей встречаются как молодые, так и пожилые автомобилисты. Профессиональные похитители топлива пытаются скрывать номера машин: используют украденные регистрационные знаки либо заклеивают их. При этом практически все немецкие АЗС оборудованы видеокамерами, поэтому риск быть установленным остаётся высоким.

Впрочем, не каждый случай оказывается намеренной кражей. Рабль отметил, что часть автомобилистов действительно забывает рассчитаться и позже оплачивает топливо после обращения полиции. Сеть Westfalen сообщила Bild о небольшом росте количества краж за последние две-три недели, тогда как на заправках Q1 фиксируют лишь отдельные случаи.

Цены тем временем остаются около исторических максимумов. По данным Bild на 30 сентября, литр Super E10 обходится примерно в €2,35, дизеля — в €2,51. Для сравнения, год назад эти виды топлива стоили около €1,65 и €1,56 соответственно. Официальная статистика также фиксирует исключительно высокий уровень: 21 сентября средняя цена дизеля в Германии составляла €2,46 за литр.

Уже с 1 октября власти ФРГ вводят временное снижение налога на бензин и дизель, которое должно уменьшить цену примерно на €0,17 за литр. Мера рассчитана до конца 2026 года и обойдётся бюджету примерно в €2,5 млрд.