Eni прижала ценник: В Италии ограничили стоимость бензина и дизеля на АЗС

Итальянская энергетическая компания Eni установила собственный потолок цен на топливо на заправках Enilive. С 28 сентября бензин будет стоить не более €1,99 за литр, а дизель — €2,19.

Ограничение первоначально вводится на 30 дней. В Eni допустили его продление до конца года — решение будет зависеть от ситуации на рынке и условий поставок.

Установленные компанией максимальные цены примерно на €0,17 за литр ниже нынешних средних уровней. Потолок будет действовать и на заправочных станциях сети на автомагистралях.

В Eni объяснили подорожание топлива сокращением предложения нефтепродуктов на мировом рынке на фоне геополитических кризисов и нехваткой перерабатывающих мощностей в Европе. По данным компании, за последние 15 лет на континенте закрылись почти 30 нефтеперерабатывающих заводов.

Мера также связана с действующими в Италии налоговыми послаблениями на топливо. В компании отметили, что рост цен становится серьёзной нагрузкой как для домохозяйств, так и для бизнеса.

Цены на горючее растут и в других странах Евросоюза. Ранее Life.ru рассказывал, что Румыния стала лидером ЕС по темпам подорожания автомобильного топлива: за год бензин и дизель там прибавили 24,2%. В Германии и Литве рост составил 22,9%, а в среднем по Евросоюзу — 16,9%. На ситуацию влияют дорогие нефтепродукты и перебои с поставками. Life.ru также писал об ухудшении прогноза мирового спроса на нефть на фоне высоких цен на топливо и проблем в международных цепочках поставок.