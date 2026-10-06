Премьер Радев: Болгария не станет применять 5-ю статью НАТО после атаки на суда

Болгария не намерена задействовать статьи 4 и 5 Североатлантического договора после атаки дронов на два торговых судна в Чёрном море. Об этом заявил премьер-министр Румен Радев, его слова передаёт Болгарское национальное телевидение.

Инцидент произошёл примерно в 130 километрах от побережья страны, в исключительной экономической зоне Болгарии, но за пределами её территориальных вод. Один из кораблей после удара затонул, на втором возник пожар, пострадавших моряков доставили в Варну.

По словам Радева, он уже проинформировал о случившемся представителей Совета ЕС и НАТО. Оснований для обращения к механизмам альянса София при этом не видит.

«Были и более тяжёлые случаи атаки в территориальных водах. Там, где произошла атака, — нейтральные воды», — пояснил глава правительства.

Премьер уточнил, что происхождение беспилотников пока не установлено. По его словам, властям ещё предстоит выяснить, откуда была совершена атака. Радев также сообщил, что по двум судам применили разные типы беспилотников — морской и воздушный. Он назвал произошедшее недопустимой атакой в болгарской исключительной экономической зоне.

Статья 4 договора НАТО позволяет государству-члену инициировать консультации союзников в случае угрозы его безопасности. Статья 5 закрепляет принцип коллективной обороны, согласно которому вооружённое нападение на одного участника альянса рассматривается как нападение на всех.

Напомним, у берегов Болгарии дроны атаковали два торговых судна, одно из которых затонуло, а на втором начался пожар. Инцидент произошёл примерно в 130 километрах от побережья страны, в её исключительной экономической зоне. Экипаж второго судна эвакуировали, нескольких моряков доставили в Варну с травмами.