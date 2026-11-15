Албания рассчитывает в 2027 году приступить к подготовке договора о присоединении к Евросоюзу. Премьер-министр Эди Рама назвал в соцсети соответствующую рекомендацию Еврокомиссии исторической и связал её с целью страны стать членом ЕС к 2030 году.

По словам главы правительства, упоминание будущего договора означает новый этап европейской интеграции. Рама считает, что членство в объединении становится для Албании достижимой перспективой.

Еврокомиссия в опубликованной 4 ноября оценке отметила продвижение страны: Албания открыла последний переговорный кластер и предварительно закрыла четыре главы. Завершить переговоры Тирана намерена к концу 2027 года, однако Брюссель связывает этот ориентир с продолжением реформ и политического диалога.

Дорожная карта ЕС прямо предусматривает, что намеченные сроки не предрешают результат переговоров. Для приёма нового участника необходимо единогласное решение стран объединения. Отдельный график предложен для Черногории: подписание её договора о присоединении предварительно намечено на июнь 2027 года. После этого документ должны ратифицировать сама страна и все государства ЕС.

Ранее Life.ru рассказывал, как Рама раскритиковал обещания скорого вступления Украины в Евросоюз. Албанский премьер предложил активнее включать Киев в работу объединения, сохранив зависимость полноправного членства от выполнения конкретных требований.