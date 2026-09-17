Обещавший поддержку Киеву шведский премьер подал в отставку после поражения на выборах

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон объявил об отставке после поражения правящего блока на парламентских выборах. По итогам подсчёта голосов оппозиционные партии получили преимущество в три депутатских мандата.

Левоцентристский блок, возглавляемый социал-демократами бывшего премьера Магдалены Андерссон, получил 176 из 349 мест в Риксдаге. В него также входят Левая партия, «Зелёные» и Партия центра.

Правый блок Кристерссона получил 173 мандата. В него входят Умеренная коалиционная партия премьера, христианские демократы и либералы, а также поддерживавшие правительство «Шведские демократы».

Социал-демократы остались крупнейшей политической силой страны и получили 99 мест в парламенте. Умеренная коалиционная партия заняла 70 кресел, а «Шведские демократы» — 62.

Теперь в Швеции начнётся процесс формирования нового правительства. После отставки премьера спикер Риксдага проводит консультации с лидерами партий и выдвигает кандидатуру нового главы кабмина, которую затем рассматривает парламент.

Окончательные результаты выборов шведская избирательная комиссия планирует утвердить в выходные после завершения контрольного подсчёта голосов.