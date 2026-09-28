Премьер Украины призвал граждан набраться оптимизма и включить третье дыхание

Украинский премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что гражданам необходимо рассчитывать силы на продолжительную войну и сохранять способность поддерживать друг друга. Об этом он сказал ТСН в эфире национального телемарафона.

«Нет смысла убегать от реальности, нужно осознавать это и, опять же, запастись терпением, включить, возможно, уже не второе, а третье дыхание, набраться оптимизма, помогать друг другу, поддерживать друг друга и понимать, что это марафон», — заявил Корецкий.

Он отметил, что никто не может назвать срок окончания конфликта. По его словам, попытки игнорировать происходящее не помогут обществу справиться с последствиями войны, которая стала тяжёлым испытанием для психологического состояния людей. Корецкий назвал украинских военных одной из двух главных опор устойчивости страны. Второй он считает всё общество — от состояния граждан, по его словам, также зависит способность государства выдерживать затяжной конфликт.

Внутри страны, по словам Корецкого, правительство должно обеспечить выполнение базовых обязательств государства: финансирование пенсий, зарплат врачей и учителей, поддержку населения и бизнеса, а также обеспечение армии. Премьер призвал сосредоточить усилия на задачах, от которых зависит устойчивость страны, а вопросы, не имеющие первостепенного значения в условиях войны, пока не ставить во главу угла.

Ранее украинские аграрии раскритиковали идею использовать тяжёлые беспилотники для вывоза зерна на фоне проблем с экспортом через морские порты. Предложение прозвучало на совещании с участием Владимира Зеленского и премьер-министра Украины Сергея Корецкого. Участники встречи обсуждали способы сохранения поставок сельхозпродукции за рубеж. Представители аграрного сектора назвали задумку интересной в перспективе, но не подходящей для текущей ситуации.