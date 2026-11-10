На Украине повреждены пять крупных подстанций, обеспечивающих передачу электроэнергии между регионами. Об этом сообщил премьер-министр страны Сергей Корецкий в своём Telegram-канале.

По его словам, пострадали объекты в четырёх областях — Полтавской, Днепропетровской, Винницкой и Кировоградской.

Утром 10 ноября Минобороны России сообщило об ударах по энергетической инфраструктуре, обеспечивающей работу предприятий украинского военно-промышленного комплекса. Ведомство заявило о поражении подстанций в Днепропетровской и Полтавской областях, а также двух объектов в Киевской области. Ранее Life.ru рассказывал об этих ударах: по данным Минобороны, среди поражённых объектов были подстанции в Вольногорске Днепропетровской области и Кременчуге Полтавской области.