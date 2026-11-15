Премьер Венгрии Мадьяр объявил о «конце мафии Фидес» после изъятия денег
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Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр объявил об «официальном конце мафии» партии «Фидес» после обнаружения крупных сумм наличных в рамках коррупционного расследования против бывшего министра национального развития Миклоша Шестака. Глава правительства обвинил своего предшественника Виктора Орбана в создании преступной системы.
«Это официально знаменует конец мафии «Фидес — ХДНП!» — написал Мадьяр в соцсети X, комментируя результаты обысков.
По данным венгерского Национального управления по возвращению и защите активов, следственные мероприятия прошли 12 и 13 ноября в Будапеште и трёх областях страны. Правоохранители обнаружили крупные суммы наличных, спрятанные в лесах, сельскохозяйственных постройках, складских помещениях и сейфах.
Ранее Life.ru сообщал об обнаружении миллиардов форинтов, спрятанных в лесах и тайниках в Венгрии. Обыски прошли 12–13 ноября в рамках расследования против бывшего министра национального развития Миклоша Шестака. Следователи изъяли наличные на сумму около 19 миллионов долларов, обнаружив деньги в земле, хозяйственных постройках и сейфах. Экс-чиновника подозревают в получении взяток при распределении государственных контрактов. Сам Шестак отрицает вину.