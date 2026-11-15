Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр объявил об «официальном конце мафии» партии «Фидес» после обнаружения крупных сумм наличных в рамках коррупционного расследования против бывшего министра национального развития Миклоша Шестака. Глава правительства обвинил своего предшественника Виктора Орбана в создании преступной системы.

«Это официально знаменует конец мафии «Фидес — ХДНП!» — написал Мадьяр в соцсети X, комментируя результаты обысков.

По данным венгерского Национального управления по возвращению и защите активов, следственные мероприятия прошли 12 и 13 ноября в Будапеште и трёх областях страны. Правоохранители обнаружили крупные суммы наличных, спрятанные в лесах, сельскохозяйственных постройках, складских помещениях и сейфах.