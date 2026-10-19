Премьер Венгрии Мадьяр пообещал сократить дефицит бюджета до 4,9% ВВП

Венгерские власти намерены резко сократить бюджетный дефицит, одновременно повысив пенсии и зарплаты бюджетникам. Премьер-министр Петер Мадьяр представил в парламенте проект бюджета на 2027 год, который предусматривает новые социальные выплаты, налоговые послабления для граждан с небольшими доходами и увеличение нагрузки на крупный бизнес.

По словам главы правительства, дефицит планируется снизить с 8,3% до 4,9% ВВП. Для этого власти рассчитывают сократить государственные расходы и получить дополнительные поступления от обеспеченных граждан и крупных компаний.

Одним из главных изменений станет снижение подоходного налога для получателей минимальной зарплаты до 9%. Послабления также коснутся жителей, зарабатывающих менее 1800 евро. При этом для владельцев крупного капитала налоговая нагрузка, наоборот, увеличится. Ожидается, что только эта мера принесёт бюджету до 550 миллионов евро.

Повышенные налоги затронут и предприятия с годовой выручкой свыше 500 миллионов евро. Правительство рассчитывает перераспределить часть полученных средств на социальные программы, не отказываясь от цели сократить дефицит.

Минимальную пенсию предлагается увеличить сразу в четыре раза — до 330 евро, а семейные пособия удвоить. Ещё 1,4 миллиарда евро дополнительно направят на здравоохранение, причём почти половина суммы пойдёт на повышение зарплат медицинским работникам.

Всего на увеличение доходов сотрудников государственного сектора власти собираются выделить до 1,8 миллиарда евро. Деньги также предусмотрены на ремонт дорог и модернизацию энергетической инфраструктуры.

Финансировать новые обязательства Будапешт рассчитывает в том числе за счёт 2,5 миллиарда евро европейских средств. Дополнительную экономию правительство намерено получить благодаря пересмотру государственных закупок и концессионных соглашений. Мадьяр утверждает, что при прежнем руководстве страны расходы по некоторым контрактам были завышены.

Финансовые планы Будапешта во многом зависят от отношений с Евросоюзом, в том числе от доступности европейского финансирования. В сентябре Петер Мадьяр заявил, что Венгрия намерена потребовать от Брюсселя компенсации за отказ от российских нефти и газа. Правительство рассчитывает включить соответствующие выплаты в новый семилетний бюджет ЕС на 2028–2034 годы.