Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр призвал вернуть национальный символ своей страны на Мукачевский замок вместо украинского трезубца. С таким предложением политик выступил на пресс-конференции в Берегово, пишет «Европейская правда».

Глава правительства рассчитывает, что скульптура мифической птицы турула вновь займёт историческое место на бастионе крепости «Паланок». По его мнению, восстановление монумента не потребует значительных расходов, однако станет важным жестом со стороны Киева. В венгерских преданиях это похожее на сокола существо олицетворяет силу, защиту и судьбу.

Фигуру демонтировали осенью 2022 года, установив вместо неё государственный герб Украины. Тогда же были сняты флаги соседней республики, исчезли таблички и надписи на её языке. Принятые решения вызвали возмущение правительства Виктора Орбана.

На совместной пресс-конференции Мадьяр также рассказал об обещании Владимира Зеленского ускорить восстановление образовательных прав закарпатского меньшинства. Кроме того, по словам премьера, удалось урегулировать вопросы использования национальной символики во время праздников и родного языка в медицинских и социальных учреждениях.