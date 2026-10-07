Премьера Венгрии Мадьяра допросили по делу о краже телефона в ночном клубе

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр вечером 7 октября побывал на допросе в Центральной следственной прокуратуре. Политика вызвали в качестве подозреваемого по делу о предполагаемой краже мобильного телефона, произошедшей летом 2024 года. О визите к следователям сообщил сам глава правительства в соцсетях.

Мадьяр рассказал, что явился в заранее согласованное время и дал краткие показания. Вменяемое ему преступление премьер не признал и пообещал информировать общественность о дальнейшем развитии дела.

История тянется с 21 июня 2024 года. По версии Генеральной прокуратуры Венгрии, в одном из ночных клубов Будапешта возник конфликт между Мадьяром и мужчиной, снимавшим его на мобильный. Следствие утверждает, что политик забрал гаджет из рук посетителя и положил его в карман. После выхода из заведения устройство, по версии правоохранителей, оказалось в Дунае. Позднее телефон нашли водолазы.

Расследование долго не могло продолжаться из-за депутатской неприкосновенности Мадьяра. После того как он покинул Европарламент и получил мандат в венгерском Государственном собрании, прокуратура вновь подняла вопрос об иммунитете.

В конце сентября парламент приостановил неприкосновенность главы правительства, после чего препятствие для следственных действий исчезло. Сам Мадьяр ранее заявлял, что преступления не совершал и готов отвечать на вопросы правоохранителей.

Генеральная прокуратура Венгрии ещё 22 сентября потребовала снять с Мадьяра депутатскую неприкосновенность по делу о предполагаемой краже телефона. Тогда ведомство напомнило обстоятельства конфликта в ночном клубе и заявило, что расследование необходимо возобновить. Сам премьер отвергал уголовную трактовку произошедшего и говорил, что готов предстать перед правоохранительными органами.