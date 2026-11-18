Обвиняемый в убийстве «ожившей пациентки» реаниматолог предположительно ввёл женщине пропофол — анестетик, фигурировавший и в расследовании смерти Майкла Джексона. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По версии, изложенной каналом, 29-летний врач обнаружил признаки жизни у пенсионерки, которую уже отправили в морг. Осознав, что ошибся с заключением о смерти, медик якобы решил скрыть случившееся с помощью инъекции. После введения лекарства женщина умерла.

Теперь одним из центральных вопросов расследования может оказаться происхождение пропофола в организме пациентки. Собеседники Baza из числа экспертов полагают, что следы вещества, вероятно, удалось установить лабораторным путём. При этом назначение анестетика могло нигде не фиксироваться: в документах, отражающих лечение пенсионерки, соответствующих сведений, предположительно, нет.

Такая ситуация допускает сразу две противоположные интерпретации. Для обвинения отсутствие записей может иметь значение при установлении обстоятельств инъекции. Защита же, как считают опрошенные специалисты, способна объяснить пробел обычной невнимательностью молодого реаниматолога и оспорить связь его действий с гибелью женщины.

Адвокат уже изложил позицию обвиняемого журналистам. По его словам, реаниматолог не считает себя виновным, поскольку действовал в соответствии с медицинскими правилами. Версию о намеренном лишении пациентки жизни сторона защиты отвергает.

Название предполагаемого препарата напоминает об одной из самых известных трагедий в музыкальной индустрии. Майкл Джексон погиб 25 июня 2009 года, когда ему было 50 лет. Причиной смерти стала интоксикация пропофолом и другими седативными средствами. Анестетик применял личный медик певца Конрад Мюррей, пытаясь помочь ему уснуть. Суд впоследствии квалифицировал действия врача как непредумышленное убийство и назначил четырёхлетний срок заключения.

Ранее Life.ru выяснил, что обвиняемый в убийстве пациентки реаниматолог начал работать по специальности лишь в 2023 году. До этого он получил медицинское образование в Архангельске и завершил ординатуру. Даже после гибели пенсионерки мужчина оставался сотрудником больницы. Впоследствии суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.