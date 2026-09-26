Пресс-конференция Лаврова в ООН вызвала ажиотаж у журналистов
Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке вызвала ажиотаж. Как пишет РИА «Новости», мероприятие собрало полный зал.
Встреча состоялась в субботу, несмотря на шторм и непогоду. После выступления главы российского внешнеполитического ведомства его традиционно окружили особым вниманием.
Выступая 26 сентября на Генассамблее ООН и отвечая затем на вопросы журналистов, Сергей Лавров заявил, что Россия готова вернуться к договорённости, которая была достигнута на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже. Министр возложил ответственность за паузы в переговорах по Украине на оппонентов России и заявил, что цели СВО будут достигнуты. Он также обвинил НАТО в стремлении расширить влияние за пределы своей зоны ответственности, призвал увеличить представительство Азии, Африки и Латинской Америки в Совбезе ООН и потребовал освободить Николаса Мадуро и его супругу. Отдельно Лавров поставил перед генсеком ООН вопрос о разном подходе к праву на самоопределение в случаях Крыма и Гренландии.
Напомним, ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова опубликовала кадр, как представители зарубежных делегаций подходят к Сергею Лаврову, обмениваются с ним несколькими словами и пожимают руку. По её словам, некоторые из них также благодарили Россию. Очередь при этом выстроилась довольно внушительная.
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