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Регион
Опубликовано 26 сентября, 18:50

Пресс-конференция Лаврова в ООН вызвала ажиотаж у журналистов

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке вызвала ажиотаж. Как пишет РИА «Новости», мероприятие собрало полный зал.

Встреча состоялась в субботу, несмотря на шторм и непогоду. После выступления главы российского внешнеполитического ведомства его традиционно окружили особым вниманием.

Лавров провёл 14 двусторонних встреч за день на полях Генассамблеи ООН
Лавров провёл 14 двусторонних встреч за день на полях Генассамблеи ООН

Выступая 26 сентября на Генассамблее ООН и отвечая затем на вопросы журналистов, Сергей Лавров заявил, что Россия готова вернуться к договорённости, которая была достигнута на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже. Министр возложил ответственность за паузы в переговорах по Украине на оппонентов России и заявил, что цели СВО будут достигнуты. Он также обвинил НАТО в стремлении расширить влияние за пределы своей зоны ответственности, призвал увеличить представительство Азии, Африки и Латинской Америки в Совбезе ООН и потребовал освободить Николаса Мадуро и его супругу. Отдельно Лавров поставил перед генсеком ООН вопрос о разном подходе к праву на самоопределение в случаях Крыма и Гренландии.

Напомним, ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова опубликовала кадр, как представители зарубежных делегаций подходят к Сергею Лаврову, обмениваются с ним несколькими словами и пожимают руку. По её словам, некоторые из них также благодарили Россию. Очередь при этом выстроилась довольно внушительная.

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Юлия Сафиулина
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