Пресс-конференция Лаврова в ООН вызвала ажиотаж у журналистов

Выступая 26 сентября на Генассамблее ООН и отвечая затем на вопросы журналистов, Сергей Лавров заявил, что Россия готова вернуться к договорённости, которая была достигнута на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже. Министр возложил ответственность за паузы в переговорах по Украине на оппонентов России и заявил, что цели СВО будут достигнуты. Он также обвинил НАТО в стремлении расширить влияние за пределы своей зоны ответственности, призвал увеличить представительство Азии, Африки и Латинской Америки в Совбезе ООН и потребовал освободить Николаса Мадуро и его супругу. Отдельно Лавров поставил перед генсеком ООН вопрос о разном подходе к праву на самоопределение в случаях Крыма и Гренландии.