Традиционный ажиотаж: Толпа дипломатов выстроилась в очередь, чтобы пожать руку Лаврову
Десятки дипломатов подошли к Лаврову после его выступления в Генассамблее ООН
Обложка © Telegram/Мария Захарова
Десятки иностранных дипломатов окружили главу МИД России Сергея Лаврова после его выступления на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Кадры с выхода министра из зала опубликовала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
На фото видно, как представители зарубежных делегаций подходят к российскому министру, обмениваются с ним несколькими словами и пожимают руку. По словам Захаровой, некоторые из них также выражали благодарность России. Представитель МИД РФ назвала происходящее «традиционным ажиотажем».
Лавров выступил на общеполитической дискуссии Генассамблеи ООН 26 сентября. В своей речи он затронул международную безопасность, конфликты и отношения России с другими государствами.
Накануне Life.ru сообщал, что Лавров провёл 14 двусторонних встреч за один день на полях Генассамблеи ООН. В его графике были переговоры с представителями государств Азии, Африки и Латинской Америки.
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