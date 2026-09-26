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Регион
Опубликовано 26 сентября, 16:23

Традиционный ажиотаж: Толпа дипломатов выстроилась в очередь, чтобы пожать руку Лаврову

Десятки дипломатов подошли к Лаврову после его выступления в Генассамблее ООН

Обложка © Telegram/Мария Захарова

Обложка © Telegram/Мария Захарова

Десятки иностранных дипломатов окружили главу МИД России Сергея Лаврова после его выступления на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Кадры с выхода министра из зала опубликовала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

На фото видно, как представители зарубежных делегаций подходят к российскому министру, обмениваются с ним несколькими словами и пожимают руку. По словам Захаровой, некоторые из них также выражали благодарность России. Представитель МИД РФ назвала происходящее «традиционным ажиотажем».

Лавров: В России скоро пройдёт первая ассамблея движения "За свободу наций!"
Лавров: В России скоро пройдёт первая ассамблея движения "За свободу наций!"

Лавров выступил на общеполитической дискуссии Генассамблеи ООН 26 сентября. В своей речи он затронул международную безопасность, конфликты и отношения России с другими государствами.

Накануне Life.ru сообщал, что Лавров провёл 14 двусторонних встреч за один день на полях Генассамблеи ООН. В его графике были переговоры с представителями государств Азии, Африки и Латинской Америки.

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Николь Вербер
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