В Москве пенсионер получил пять суток административного ареста после инцидента с двумя несовершеннолетними девочками. Мужчина вышел на улицу в домашнем халате без нижнего белья, а при встрече со школьницами разделся перед ними. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».

Происшествие случилось вечером 28 октября возле кафе «Шарманка». Девочки 2010 года рождения шли по улице, когда навстречу им вышел пожилой мужчина в халате и тапочках. Он снял халат, обнажился и обратился к подросткам со словом «Девочки». Испугавшись, школьницы убежали.

После случившегося отец одной из девочек обратился в полицию. На следующий день пенсионера задержали.

Мужчина объяснил, что вышел из дома в халате и тапочках, поскольку встретил своего знакомого и решил отправиться с ним в магазин. По его словам, после встречи со школьницами он не стал их преследовать, а зашёл в подъезд жилого дома.