Превратил жизнь семьи в ад: Убийца из Дагестана долгое время преследовал бывшую после развода

Убийца из Дагестана долгое время преследовал бывшую жену, не давая ей прохода ни дома, ни на работе, пока эта болезненная фиксация не вылилась в жестокую расправу. Детали выяснил Mash.

После расторжения брака супруги разъехались, однако спокойной жизни у женщины так и не наступило. Экс-супруг превратился в настоящего сталкера: он регулярно наведывался в кафе, где трудилась погибшая, устраивал беспочвенные сцены ревности на глазах у посетителей и буквально кошмарил мать своих пятерых детей.

Финансово помогать большой семье мужчина наотрез отказывался. Женщине приходилось тянуть всех в одиночку, поэтому она устроила к себе в общепит 23-летнюю старшую дочь, чтобы вместе справляться с долгами и бытом.

В роковой день преследователь вновь явился выяснять отношения. Старшие родственники пытались вмешаться и остудить его пыл, уговаривая прекратить террор хотя бы ради общих детей. Но диалога не вышло: осознав, что ситуация выходит из-под контроля, женщина закричала и бросилась бежать.

Наперерез разъяренному агрессору метнулась дочь, закрывая собой мать. В этот момент сталкер достал оружие и открыл огонь. Бывшая супруга скончалась от полученных ранений на месте, а защищавшая её девушка получила пулю.

Сразу после содеянного нападавший сложил оружие и сдался силовикам. На данный момент он задержан, следователи устанавливают все обстоятельства кровавой развязки этой затяжной травли.

Напомним, инцидент произошёл в заведении под названием «Золотая вилка». 46-летний местный житель ворвался в помещение, где работала его 45-летняя экс-супруга. Мужчина в агрессивной форме потребовал от женщины немедленно написать заявление на увольнение. Нападавший утверждал, что работа в общепите «позорит семью», и настаивал, чтобы она занималась исключительно воспитанием их пятерых несовершеннолетних детей.