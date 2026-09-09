Президент Абхазии Гунба озвучил персонажа в мультфильме «Нарт Сасрыква»

Президент Абхазии Бадра Гунба дал голос кузнецу Айнару в мультфильме «Нарт Сасрыква», который снимает режиссёр Астамур Квициния. Для персонажа автору требовался низкий и мощный тембр, поэтому Гунба оказался подходящим кандидатом на роль. Об этом Квициния рассказал «Sputnik Абхазия».

Сам мультфильм задуман как более широкая история, чем рассказ непосредственно о Сасрыкве. Квициния включил в сюжет его братьев и мать, стараясь сохранить связь с абхазским эпосом и одновременно сделать повествование понятным и интересным для детей. Работа над восьмым анимационным фильмом режиссёра растянулась примерно на два года. За это время создатели собрали и изучили материалы, разработали сценарий и сюжетную линию. Изначально Квициния рассчитывал уложить историю в полчаса, однако готовая версия получилась на шесть минут длиннее.

Героев в мультфильме много, для их озвучки привлекли 17 человек. Запись уже завершена, теперь команда занимается финальной доработкой, которая должна занять около месяца. Затем начнётся подготовка презентации картины. Реализовать задумку помогло внимание руководства республики: президент поддержал проект после обращения режиссёра и в итоге сам присоединился к созданию мультфильма в качестве актёра озвучки. Помимо Гунбы, содействие работе оказали вице-президент Абхазии Беслан Бигвава и Министерство культуры.

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