Президент Алжира распорядился отправить армейские подразделения в Нигер

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун распорядился направить армейские подразделения в соседний Нигер. Военные должны обеспечить безопасность совместных энергетических и экономических проектов двух государств. Об этом сообщила администрация алжирского лидера.

Решение принято по просьбе властей Нигера. Основной задачей подразделений Национальной народной армии станет охрана инвестиционных проектов международной структуры алжирской нефтегазовой компании Sonatrach — SIPEX.

Накануне, 25 октября, отправку военных одобрили обе палаты парламента Алжира. Голосование проходило за закрытыми дверями. Верхняя палата поддержала решение единогласно, нижняя — большинством голосов.

По информации местных СМИ, речь идёт об ограниченном военном контингенте, который будет обеспечивать безопасность нефтегазовой инфраструктуры. Точная численность военнослужащих и сроки их отправки пока не раскрываются.

Предстоящее развёртывание сухопутных подразделений станет первым для Алжира за пределами страны более чем за 50 лет. В последний раз алжирские сухопутные войска участвовали в зарубежной военной операции во время арабо-израильской войны 1973 года.

Решение принято на фоне укрепления военного сотрудничества между Алжиром и Нигером. Ранее стороны подписали соглашение о взаимодействии в оборонной сфере. Одновременно государства развивают совместные нефтегазовые проекты, включая строительство Транссахарского газопровода.