Власти Нигера поблагодарили Россию за помощь в стабилизации после мятежа

Правительство Нигера официально заявило о роли России в урегулировании кризиса, возникшего после попытки государственного переворота в конце августа. Власти республики отметили поддержку Москвы среди стран, которые помогли предотвратить дальнейшее обострение ситуации.

Как сообщил пресс-секретарь кабинета министров Нигера Сумана Бубакар, мятеж, по версии властей, был организован при участии внешних сил, а не стал результатом внутреннего политического противостояния. Он заявил, что правительство располагает данными о координации действий участников беспорядков из-за рубежа.

«Нигер выражает признательность дружественным государствам, которые с первых дней событий проявили солидарность с народом страны и её конституционными институтами», – сказал Бубакар в эфире национального телевидения RTN.

Среди государств, оказавших поддержку, представитель правительства назвал страны Альянса государств Сахеля, Алжир и Россию. По его словам, помощь партнёров сыграла важную роль в восстановлении порядка, предотвращении дальнейшей эскалации и сохранении территориальной целостности страны.

В ходе мятежа была предпринята попытка проникновения в гостиницу в Ниамее, где находились сотрудники российского посольства, вооружённых людей. Посол России в Нигере Виктор Воропаев рассказал, что попытку удалось пресечь.