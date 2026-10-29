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Регион
Опубликовано 29 октября, 12:02

Президент Армении пропускает церемонии и встречи на фоне слухов о болезни

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

Президент Армении Ваагн Хачатурян отменил участие в ряде мероприятий на фоне ухудшения здоровья, утверждает Hraparak со ссылкой на свои источники. По сведениям издания, состояние главы государства изменилось за последние недели.

В частности, 28 октября Хачатурян не присутствовал на церемонии вручения Международной премии принца Талала в области человеческого развития в ереванском комплексе «Двин». Мероприятие должно было пройти под его патронатом. Как пишет газета, церемонию посетил премьер-министр Никол Пашинян.

Также, по данным Hraparak, президент пропустил возложение цветов в память о жертвах теракта в парламенте Армении 27 октября 1999 года. Издание утверждает, что он стал реже бывать в президентской резиденции.

Газета сообщает и об отмене части мероприятий конференции по биоразнообразию COP17. При этом официальный сайт президента подтверждает его участие в открытии саммита лидеров 15 октября и выступление на тематическом круглом столе на следующий день. Причины ухудшения самочувствия в публикации не раскрываются.

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Татьяна Миссуми
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