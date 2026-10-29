Президент Армении пропускает церемонии и встречи на фоне слухов о болезни

Президент Армении Ваагн Хачатурян отменил участие в ряде мероприятий на фоне ухудшения здоровья, утверждает Hraparak со ссылкой на свои источники. По сведениям издания, состояние главы государства изменилось за последние недели.

В частности, 28 октября Хачатурян не присутствовал на церемонии вручения Международной премии принца Талала в области человеческого развития в ереванском комплексе «Двин». Мероприятие должно было пройти под его патронатом. Как пишет газета, церемонию посетил премьер-министр Никол Пашинян.

Также, по данным Hraparak, президент пропустил возложение цветов в память о жертвах теракта в парламенте Армении 27 октября 1999 года. Издание утверждает, что он стал реже бывать в президентской резиденции.

Газета сообщает и об отмене части мероприятий конференции по биоразнообразию COP17. При этом официальный сайт президента подтверждает его участие в открытии саммита лидеров 15 октября и выступление на тематическом круглом столе на следующий день. Причины ухудшения самочувствия в публикации не раскрываются.

Ранее депутаты правящей партии «Гражданский договор» и оппозиционного блока «Сильная Армения» устроили массовую драку в зале Национального собрания Армении. Политическая перепалка переросла в физическое столкновение, из-за которого заседание пришлось прервать, а для восстановления порядка привлечь сотрудников службы безопасности.