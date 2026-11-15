Проигравший президентские выборы в Бразилии сенатор Флавиу Болсонару намерен остаться в США и урегулировать свой иммиграционный статус. Политик рассчитывает, что после оформления документов даже смена американской администрации не станет основанием для его высылки. Об этом он рассказал в интервью программе American Thought Leaders издания The Epoch Times.

«Я останусь здесь, в Соединённых Штатах. Я урегулирую свой иммиграционный статус», — сказал Болсонару.

По словам сенатора, он не видит законных оснований для отмены его будущего статуса из-за политических разногласий. Болсонару выразил уверенность, что власти США не смогут лишить его права на проживание после президентских выборов 2028 года исключительно из мести или неприязни.

При этом политик не исключает возвращения на родину, если обстановка в Бразилии изменится. Пока же он рассчитывает продолжать политическую деятельность из Соединённых Штатов и намерен оставаться там на законных основаниях.

Болсонару покинул Бразилию после поражения во втором туре президентских выборов 25 октября. Победу одержал действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва. Вскоре после голосования Верховный федеральный суд потребовал от сенатора сдать паспорта на фоне расследования предполагаемого отмывания денег. Сам политик отрицает нарушения и считает действия властей политическим преследованием.

В США Болсонару прибыл вместе с супругой и двумя дочерьми. Американские власти разрешили семье временно находиться в стране. Президент Дональд Трамп ранее говорил, что сенатор может оставаться в стране столько, сколько пожелает.