Бразильская полиция расследует возможное участие представителей США, Аргентины и Израиля в организации побега Флавиу Болсонару — сына бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару. Как сообщает The Washington Post, следователи выясняют, помогали ли политику люди, связанные с иностранными спецслужбами, при выезде из страны.

По словам высокопоставленного сотрудника бразильских силовых структур, одним из предметов проверки стало предполагаемое участие бывшего агента израильской разведки «Моссад». Источник утверждает, что экс-разведчика заметили в автомобиле, следовавшем за минивэном с Болсонару в направлении границы с Аргентиной.

Сам Болсонару в интервью американскому изданию отказался раскрывать маршрут своего отъезда. Он также не ответил на вопрос, получал ли помощь от представителей властей США. Политик объясняет своё пребывание за границей опасениями политического преследования на родине.

Госсекретарь США Марко Рубио отверг предположения о непосредственном участии американского правительства в организации побега. При этом ранее Вашингтон пообещал предоставить визы Болсонару и членам его семьи.

Флавиу Болсонару покинул Бразилию после поражения во втором туре президентских выборов, на которых победил действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва. Незадолго до исчезновения политика суд обязал его сдать паспорта и запретил выезд из страны. Тем не менее 28 октября он оказался в Майами.

По данным The Washington Post, у бразильских правоохранителей остаются вопросы и к установленному времени пересечения аргентинской границы. Власти Аргентины ранее отрицали причастность к организации отъезда политика.