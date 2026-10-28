США пообещали выдать визы Флавиу Болсонару и его семье

Власти США намерены выдать визы бывшему кандидату в президенты Бразилии, сенатору Флавиу Болсонару и членам его семьи. Решение принято после сообщений об отъезде политика из страны на фоне поражения на президентских выборах и судебных ограничений. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепартамента США.

По словам американского чиновника, Болсонару и его родственникам предоставят визы и разрешат въезд на территорию Соединённых Штатов. Представитель Госдепартамента сообщил об этом на условиях анонимности, сославшись на законодательство о конфиденциальности визовой информации.

При этом американская сторона не уточнила, покинул ли Болсонару Бразилию и направляется ли он в США вместе с семьёй. Ранее бразильские СМИ писали, что политик мог вылететь из страны вместе с супругой и двумя дочерьми.

Решение Вашингтона последовало после президентских выборов в Бразилии, второй тур которых состоялся 25 октября. Действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва одержал победу, набрав 51,79% голосов против 48,21% у Болсонару. Проигравший кандидат первоначально оспаривал итоги голосования, утверждая, что были допущены нарушения.

Сам Болсонару находится под следствием по делам о предполагаемой коррупции, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Политик отвергает обвинения и считает действия правоохранительных органов политическим преследованием. Его брат Эдуардо Болсонару, проживающий в американском штате Техас, ранее публично призывал сенатора покинуть Бразилию в случае поражения на выборах.

Ранее Life.ru сообщал о возможном бегстве Болсонару в США. Первоначально СМИ предполагали, что политик направился в Аргентину, однако местные власти не подтвердили его въезд. Позднее источники CNN Brasil сообщили об отъезде сенатора в Соединённые Штаты. Бразильская полиция начала проверять пограничные переходы и международные перелёты.