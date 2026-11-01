Побег бразильского сенатора Флавиу Болсонару в США мог быть заранее спланированной операцией с участием представителей двух государств. По данным CNN Brasil, к такому выводу пришли бразильские ведомства, изучившие обстоятельства выезда политика из страны. Источники телеканала предполагают, что ему помогали люди, связанные с властями Аргентины и США.

Как выяснили расследователи, 27 октября Болсонару вместе с женой и двумя дочерьми пересёк бразильско-аргентинскую границу на двух минивэнах. Машины проехали по мосту между городами Фос-ду-Игуасу и Пуэрто-Игуасу. За рулём находились бывший муниципальный депутат и его сын, а сам переезд попал на камеры наблюдения.

В одном автомобиле с сенатором, предположительно, находился бывший сотрудник израильской разведки «Моссад», получивший американское гражданство. По сведениям CNN Brasil, он прибыл в Бразилию ещё 19 октября и сопровождал политика до Аргентины. Там, как утверждают источники телеканала, беглецам могли помочь представители администрации президента Хавьера Милея.

Дальше семья пересела на частный Gulfstream G400 аргентинской компании Baires Fly. Самолёт дозаправился в эквадорском Гуаякиле и утром 28 октября приземлился в аэропорту Опа-Лока неподалёку от Майами.

Перелёт организовал политический советник Дональда Трампа Джейсон Миллер, который имеет статус специального государственного служащего при Белом доме. Он сам подтвердил своё участие бразильскому изданию Metrópoles. По версии CNN Brasil, при въезде в США Болсонару предъявил дипломатический паспорт, ранее аннулированный бразильской полицией.

При этом Вашингтон отрицает помощь американского правительства в организации побега. Госсекретарь Марко Рубио 31 октября сообщил, что американские власти не участвовали в подготовке выезда, хотя Трамп разрешил сенатору въехать в страну. Администрация Милея также отвергла обвинения в содействии. Сам Болсонару покинул родину вопреки судебному запрету на выезд.

Ранее Life.ru рассказывал, что после поражения на президентских выборах Флавиу Болсонару объявил себя законным главой Бразилии. Однако уже через 22 минуты политик исправил своё обращение, заменив президентский титул на слово «лидер». Дональд Трамп, несмотря на критику бразильских выборов, не поддержал его претензии на власть.