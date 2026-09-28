Президент Буркина-Фасо нанёс Украину на «карту врагов»

Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре заявил, что Украина входит в число государств, которые он считает противниками своей страны. Об этом он сказал в интервью журналистам, приуроченном к четвёртой годовщине прихода к власти. Само интервью прошло 27 сентября и было посвящено вопросам безопасности, экономики и внешней политики.

«Кроме Украины, посол которой вышел и ясно заявил, что они причастны. Враги не всегда те, кого мы считаем таковыми. Есть некоторые страны, которые мы считаем друзьями, но которые действуют против нас. Поэтому нужно знать своих врагов. У меня уже есть карта моих врагов. Нужно готовиться», — приводит слова Траоре AES Insider.

Траоре также заявил, что Буркина-Фасо наращивает военные возможности не только ради борьбы с террористическими группировками. По его словам, страна готовится и к потенциальным более масштабным конфликтам, поэтому продолжает укреплять армию и закупать вооружения.

Обвинения в адрес Киева со стороны стран Сахеля звучат не впервые. В июле Россия и государства Альянса государств Сахеля заявили о предполагаемой координации Украины и Франции с террористическими группировками в регионе. Стороны утверждали, что ряд внешних игроков действует в интересах дестабилизации Мали, Нигера и Буркина-Фасо.