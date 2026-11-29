Политика министра обороны Чехии Яромира Зуны вредит национальным интересам республики. Такое мнение выразил президент страны Петр Павел в эфире чешского телевидения.

«Должен сказать, что в последнее время воспринимаю его действия скорее как деструктивные, как наносящие ущерб интересам Чехии, чем как что-то, что могло бы нам помочь», — заявил глава государства.

По мнению президента, Зуна действует в соответствии с политическим курсом движения «Свобода и прямая демократия» (SPD), которое выдвинуло его на пост министра обороны и входит в правящую коалицию. Павел отметил, что эта политическая сила не считает приоритетами поддержку Украины, выполнение союзнических обязательств и увеличение военных расходов.

В частности, глава государства раскритиковал Зуну за неоднократные попытки воспрепятствовать поездке начальника Генерального штаба Чехии Мирослава Главача на Украину. Президент также выразил недовольство кадровыми решениями в Минобороны и стремлением министра ограничить оборонный бюджет двумя процентами ВВП.

Сам Зуна отверг критику, заявив, что развитие чешской армии достигло исторических показателей по ряду направлений. Он также напомнил о сокращении численности вооружённых сил и снижении военных расходов в период, когда Павел возглавлял Генеральный штаб страны.

Ранее Life.ru писал, что глава Минобороны Чехии фактически сорвал поездку начальника Генштаба Мирослава Главача на конференцию по безопасности в Киеве. Министерство не стало официально отказывать военачальнику, но и не ответило на его запрос. В результате у Главача практически не осталось времени на организацию визита и решение вопросов безопасности.