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Регион
Опубликовано 17 октября, 17:55

Президент Египта ас-Сиси намерен покинуть пост в 2030 году

Абдель Фаттах ас-Сиси. Обложка © Life.ru

Абдель Фаттах ас-Сиси. Обложка © Life.ru

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что его пребывание во главе страны завершится в 2030 году. Он исключил изменение Конституции ради продления полномочий, выступая на выпускной церемонии в Египетской военной академии.

«Предстоящий период — я говорю о 2030 годе — будет концом моего президентского срока. Этот вопрос решён окончательно и не подлежит обсуждению», — сказал ас-Сиси.

В том же выступлении глава государства затронул подготовку будущих управленцев. Он предложил обучать потенциальных руководителей в военной академии по программе продолжительностью 30 месяцев.

Ас-Сиси впервые победил на президентских выборах в 2014 году, а в 2018-м был переизбран. Поправки к Конституции, одобренные на референдуме в 2019 году, увеличили срок президентских полномочий с четырёх до шести лет и позволили ему вновь баллотироваться.

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Ранее сообщалось, что Египет готов предпринять действия для защиты Саудовской Аравии, если королевство обратится за помощью. Президент Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что в таком случае призовёт парламент собраться на чрезвычайную сессию и одобрить необходимые меры.

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Татьяна Миссуми
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