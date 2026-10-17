Президент Египта ас-Сиси намерен покинуть пост в 2030 году

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что его пребывание во главе страны завершится в 2030 году. Он исключил изменение Конституции ради продления полномочий, выступая на выпускной церемонии в Египетской военной академии.

«Предстоящий период — я говорю о 2030 годе — будет концом моего президентского срока. Этот вопрос решён окончательно и не подлежит обсуждению», — сказал ас-Сиси.

В том же выступлении глава государства затронул подготовку будущих управленцев. Он предложил обучать потенциальных руководителей в военной академии по программе продолжительностью 30 месяцев.

Ас-Сиси впервые победил на президентских выборах в 2014 году, а в 2018-м был переизбран. Поправки к Конституции, одобренные на референдуме в 2019 году, увеличили срок президентских полномочий с четырёх до шести лет и позволили ему вновь баллотироваться.

Ранее сообщалось, что Египет готов предпринять действия для защиты Саудовской Аравии, если королевство обратится за помощью. Президент Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что в таком случае призовёт парламент собраться на чрезвычайную сессию и одобрить необходимые меры.