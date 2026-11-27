Президент Эстонии Юлле Мадизе призвала правительство предусмотреть особый порядок пересечения границы с Россией для людей, которым необходимо поддерживать отношения с родственниками по другую сторону границы. Она считает, что полное прекращение движения может поставить некоторые семьи перед выбором между разлукой с близкими и отъездом из страны, сообщает телерадиокомпания ERR.

Мадизе привела в пример супругов и детей, которые остаются в России и по объективным причинам не могут перебраться в Эстонию. По её мнению, таким семьям необходимо сохранить возможность встречаться. Президент также обратила внимание на положение пожилых людей, которым могут требоваться поездки к родственникам.

Она сообщила, что ранее уже предлагала кабинету министров разработать механизм исключений из пограничных ограничений. В числе возможных оснований для пересечения границы Мадизе назвала семейные обстоятельства, служебные поездки дипломатов и необходимость выдворения лиц, действующих против интересов государства.

Позиция президента расходится с подходом к полному закрытию пограничных переходов без учёта индивидуальных обстоятельств. Ещё 17 ноября в интервью эстонской радиостанции Vikerraadio она призывала оценивать последствия такого шага не только с точки зрения безопасности, но и с учётом гуманитарных, экономических и дипломатических факторов. Мадизе также предупреждала, что чрезмерно жёсткие ограничения могут негативно отразиться на жителях приграничных районов, в частности Нарвы.

Ранее Life.ru писал, что в Ивангороде обвинили эстонских пограничников в намеренном создании очередей на границе с Россией. По словам главы муниципального образования Виктора Карпенко, российская сторона в несколько раз увеличила пропускную способность погранперехода, однако на эстонской стороне проверки вместо положенных пяти минут занимают 40 минут и более. Карпенко считает, что сотрудники пограничной службы соседней страны сознательно затягивают оформление документов и досмотр людей.