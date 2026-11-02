Президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший рассказал о необычных ощущениях в своей летней резиденции The Mansion в городе Багио. По его словам, ещё в детстве ему казалось, что в старинном здании присутствует кто-то ещё. Об этом сообщает Daily Tribune.

Маркос вспомнил, что в юные годы его семья приезжала в резиденцию во время Страстной недели. Тогда он и находившиеся рядом с ним люди иногда ощущали нечто странное, чему не могли найти объяснения.

При этом президент не стал утверждать, что речь действительно шла о сверхъестественном явлении. Он допустил, что причиной могла быть обычная игра воображения.

По словам Маркоса, подобные истории рассказывали и люди, которые жили или работали в The Mansion. В частности, смотрители и охранники якобы говорили о необъяснимых звуках, ощущении чьего-то присутствия и других странных событиях.

Президент предположил, что появление таких легенд может быть связано с историей Багио времён Второй мировой войны. В районе города проходили тяжёлые бои, в которых погибли американские, филиппинские и японские военные. Маркос допустил, что именно с памятью об этих событиях могли возникнуть рассказы о духах погибших.

The Mansion построили в 1908 году как летнюю резиденцию американских генерал-губернаторов. Позднее здание стало официальной летней резиденцией президентов Филиппин. Во время Второй мировой войны особняк серьёзно пострадал от бомбардировок и авианалётов, после чего его реконструировали.

8 сентября 2024 года The Mansion вновь открыли для посетителей после создания на его территории Президентского музея. Сейчас там представлены экспонаты и материалы, посвящённые истории руководителей Филиппин.

При этом рассказ Маркоса остаётся его личным воспоминанием и пересказом местных историй — подтверждений сверхъестественной природы описанных им явлений нет.