Президент Хорватии Миланович назвал решения ЕС в энергетике саморазрушительными

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Европа испытывает серьёзные проблемы в энергетике, в том числе из-за собственных решений. Об этом он сказал 23 сентября на конференции «День больших планов» в Загребе.

«Европа испытывает трудности в энергетической сфере. Не только потому, что энергии недостаточно, но и потому, что принимает непостижимо неразумные и саморазрушительные решения», — заявил Миланович.

По его словам, в такой ситуации Хорватии необходимо прежде всего учитывать собственные интересы. Президент отдельно отметил влияние решений крупнейших европейских государств, подчеркнув, что действия Берлина напрямую отражаются и на его стране.

Одним из способов укрепить энергетическую самостоятельность Миланович назвал строительство собственной атомной электростанции. По его мнению, Хорватии следует начать всерьёз рассматривать такой проект для долгосрочного обеспечения страны энергией.

Ранее «Газпром» предупредил, что с началом отопительного сезона возможности восполнять запасы газа в европейских ПХГ резко сокращаются, делая рынок особенно уязвимым. Цена газа на европейских хабах уже превысила $1000 за тысячу кубометров, как в кризис декабря 2022 года, что вместе с отставанием по заполнению хранилищ создаёт серьёзные риски для газоснабжения Европы зимой.