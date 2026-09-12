Президент Ирландии заявила Трампу о недопустимости «нормализации войны»

Президент Ирландии Кэтрин Коннолли во время встречи с Дональдом Трампом заявила, что «нормализация войны и геноцида» в международных отношениях недопустима. Об этом говорится в сообщении канцелярии главы государства.

«Я выразила твёрдое мнение ирландского народа о том, что нормализация войны и геноцида недопустима», — сказано в публикации.

Коннолли также заверила американского лидера, что жители республики поддерживают людей, которые борются за мир в разных странах.

Отдельной темой разговора стала ситуация в Северной Ирландии. Глава государства отметила вклад США в мирный процесс в регионе.

Трамп прибыл в республику сегодня. После встреч с руководством страны он отправился в свой гольф-клуб в Дунбеге, где проходит Открытый чемпионат Ирландии. Во время визита президент США заявил, что хотел бы увидеть объединение Ирландии. По его мнению, это со временем произойдёт, однако свою позицию по вопросу должна будет высказать и Великобритания.

Визит американского лидера сопровождался протестами: жители Дублина прошли маршем против приезда Трампа от площади Парнелл к правительственному кварталу. Участники акции принесли плакаты с критикой президента США, Джеффри Эпштейна и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.