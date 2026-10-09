Президент Израиля вручил 6 пассажирам Flydubai награды за мужество

Шесть израильтян, находившихся на борту рейса Flydubai FZ1073, получили президентскую награду за гражданский героизм. На церемонии в Иерусалиме президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что их действия помогли предотвратить катастрофу и спасти 174 человека.

«Янив Хаюн, доктор Шота Мусаев, Тали и Цвика Мэнес, Ор Фрадилов и Асаф Раджуан, получатели почётного знака президента за гражданское мужество, проявив отвагу, находчивость и взаимную поддержку, вместе с капитаном Смитом Маччхаром спасли жизни пассажиров рейса Flydubai, и кто знает, сколько ещё людей, учитывая злонамеренный план террориста. Вы герои для всех нас», — заявил президент.

Он также поблагодарил капитана Смита Маччхара из Индии, который получил ранения во время происшествия. Президент заявил, что после его восстановления вручит ему награду за гражданский героизм. Сами награждённые рассказали, что во время происшествия помогали друг другу. После пережитого они стали «своего рода семьёй».

Ранее стало известно, что второй пилот FlyDubai Хамам аль-Хаммами планировал атаковать Израиль ещё в июле, но отказался от замысла перед вылетом. Об этом он рассказал следователям после предполагаемой попытки уничтожить рейс 1073 в Тель-Авив. Аль-Хаммами собирался вывести из строя командира экипажа и направить самолёт на наземную цель, в том числе аэропорт Бен-Гурион. От нападения он отказался, поскольку дорожил одним из членов экипажа.