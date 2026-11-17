Президент театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер отказался комментировать сообщения об обысках и возможном возбуждении против него уголовного дела. Об этом сообщает Mash после разговора с заслуженным деятелем искусств России.

Журналисты спросили Варшавера о предполагаемых следственных действиях и статусе подозреваемого. Руководитель театра не стал ни подтверждать, ни опровергать эту информацию, ограничившись отказом от комментариев.

В самом «Ленкоме» также воздержались от каких-либо пояснений. Представители учреждения не ответили на вопросы об обысках, о которых ранее сообщили СМИ.

Актёр Александр Збруев, много лет работающий в театре, призвал не доверять неподтверждённым сведениям. По его словам, до официальных заявлений правоохранительных органов распространяемую информацию следует считать недостоверной. Сообщения о возможных проблемах Варшавера с законом появились на фоне публикаций о его предполагаемом уходе с поста президента «Ленкома».

Варшавер работает в театре с 1979 года, когда он пришёл туда администратором. В 1987 году после окончания ГИТИСа он занял директорское кресло и оставался на этом посту более трёх десятилетий. После смерти художественного руководителя Марка Захарова его полномочия расширили, а в 2025 году для него учредили должность президента театра.

Ранее Life.ru рассказывал, что Варшавер объяснил задержку с установкой памятника Инне Чуриковой и Глебу Панфилову. По словам руководителя «Ленкома», театр подготовил проект мемориала, однако для начала работ необходимо согласование с сыном артистов.