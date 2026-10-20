Президент Литвы прибыл в Польшу для выяснения инцидента с дроном ВСУ

Взрыв украинского беспилотника в Литве стал поводом для переговоров на высшем уровне с Польшей. Президент республики Гитанас Науседа прибыл к польским властям для выяснения обстоятельств происшествия 18 октября. О встрече сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, открывая заседание правительства.

Варшаве и Вильнюсу предстоит установить, каким маршрутом двигался аппарат перед взрывом. По имеющимся сведениям, беспилотник мог попасть в Литву через польское воздушное пространство. Туск заверил, что обе страны будут тесно взаимодействовать при разбирательстве.

Польский премьер также обратился к Киеву, рассчитывая на его полноценное участие в выяснении обстоятельств случившегося. При этом глава правительства дал понять, что намерен добиваться от украинской стороны исчерпывающих ответов.

«Без эмоций, без каких-либо злых намерений, но я буду очень настойчив, требуя полных объяснений», — сказал Туск.

Предполагаемые обломки дрона обнаружили в деревне Юодженис Пасвальского района. По информации литовской телерадиокомпании LRT, ссылавшейся на военных, аппарат мог прилететь со стороны Польши. После его взрыва повреждения получил гражданский автомобиль. Представитель украинского МИД Георгий Тихий уже извинился перед Литвой за нарушение её воздушного пространства.

На фоне произошедшего Туск отдельно обозначил позицию Варшавы: использовать территорию Польши и небо над ней для любых операций без согласия государства недопустимо. Премьер подчеркнул, что это правило действует независимо от того, кто планирует подобные действия.

Случаи появления украинских беспилотников в воздушном пространстве прибалтийских государств отмечались и прежде. Литва, Латвия и Эстония при этом утверждали, что не предоставляли Украине разрешения на использование своих территорий для ударов по российским объектам.