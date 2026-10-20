Польша и Литва поцапались из-за появления украинского БПЛА, пишет Polsat News

Польша не подтвердила пересечение своей границы украинским беспилотником, который взорвался на севере Литвы. При этом литовские власти утверждают, что располагают доказательствами пролёта аппарата через польскую территорию, сообщает Polsat News.

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что принадлежность беспилотника Украине установили по результатам изучения обломков и на основании информации от украинской стороны. По его словам, аппарат сбился с курса, а на борту находились взрывчатые вещества. Советник президента Литвы по нацбезопасности Дейвидас Матулёнис также сообщил о наличии доказательств пересечения польско-литовской границы. Однако представитель польского Минобороны Янущ Сеймей заявил, что польские радиолокационные системы не подтвердили пролёт объекта из Польши в Литву.

По данным литовского командования, радары впервые зафиксировали беспилотник в 5:47 по литовскому времени на территории Польши, в 30–40 километрах от границы. В 6:02 аппарат пересёк границу Литвы. Позднее было принято решение поднять истребители НАТО, однако из-за плохой погоды пилоты не смогли визуально обнаружить цель. Начальник Штаба обороны ВС Литвы Гедрюс Пременекас пояснил, что уничтожение объекта без визуального подтверждения могло привести к серьёзным последствиям. По его словам, действия военных соответствовали установленным процедурам.

Напомним, взрыв произошёл в воскресенье на севере Литвы. В результате был повреждён гражданский автомобиль, пострадавших нет. Причину взрыва пока не установили: среди возможных версий — техническая неисправность, нехватка топлива или столкновение с землёй либо деревьями. Ранее Украина выразила сожаление в связи с нарушением воздушного пространства Литвы беспилотником, который отклонился от курса во время атаки на российскую территорию. По версии украинской стороны, беспилотный аппарат мог изменить направление из-за воздействия российских ПВО.