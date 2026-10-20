Польша и Литва поцапались из-за появления украинского БПЛА, пишет Polsat News
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Польша не подтвердила пересечение своей границы украинским беспилотником, который взорвался на севере Литвы. При этом литовские власти утверждают, что располагают доказательствами пролёта аппарата через польскую территорию, сообщает Polsat News.
Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что принадлежность беспилотника Украине установили по результатам изучения обломков и на основании информации от украинской стороны. По его словам, аппарат сбился с курса, а на борту находились взрывчатые вещества. Советник президента Литвы по нацбезопасности Дейвидас Матулёнис также сообщил о наличии доказательств пересечения польско-литовской границы. Однако представитель польского Минобороны Янущ Сеймей заявил, что польские радиолокационные системы не подтвердили пролёт объекта из Польши в Литву.
По данным литовского командования, радары впервые зафиксировали беспилотник в 5:47 по литовскому времени на территории Польши, в 30–40 километрах от границы. В 6:02 аппарат пересёк границу Литвы. Позднее было принято решение поднять истребители НАТО, однако из-за плохой погоды пилоты не смогли визуально обнаружить цель. Начальник Штаба обороны ВС Литвы Гедрюс Пременекас пояснил, что уничтожение объекта без визуального подтверждения могло привести к серьёзным последствиям. По его словам, действия военных соответствовали установленным процедурам.
Напомним, взрыв произошёл в воскресенье на севере Литвы. В результате был повреждён гражданский автомобиль, пострадавших нет. Причину взрыва пока не установили: среди возможных версий — техническая неисправность, нехватка топлива или столкновение с землёй либо деревьями. Ранее Украина выразила сожаление в связи с нарушением воздушного пространства Литвы беспилотником, который отклонился от курса во время атаки на российскую территорию. По версии украинской стороны, беспилотный аппарат мог изменить направление из-за воздействия российских ПВО.
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