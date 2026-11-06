Президент Литвы Гитанас Науседа вновь выступил с резкими обвинениями в адрес России, заявив, что Москва якобы продолжит гибридные атаки на государства НАТО и будет лишь создавать видимость готовности к мирному урегулированию украинского конфликта. При этом политик исключил возможность серьёзных переговоров раньше весны 2027 года. Свою позицию он изложил в интервью немецкой газете WELT.

Науседа утверждает, что Россия намерена проверять решимость Североатлантического альянса с помощью беспилотников, кибератак и диверсий. По его версии, подобные действия могут затронуть не только приграничные государства, но также Германию, Данию и другие европейские страны. Литовский лидер считает, что Москва постепенно приближается к черте, за которой НАТО может поставить вопрос о применении пятой статьи договора о коллективной обороне.

В то же время президент Литвы признал, что российские вооружённые силы сейчас сосредоточены на украинском направлении и, по его оценке, не готовы к масштабной военной операции против альянса. Однако это не помешало ему вновь предостеречь европейские государства от возможных действий Москвы.

Не менее категорично Науседа высказался о перспективах урегулирования конфликта на Украине. Политик уверен, что российская сторона не заинтересована в скором прекращении боевых действий и якобы намерена использовать зиму для усиления давления на Киев. Он также предположил, что Москва будет выдвигать заведомо неприемлемые условия, чтобы переговоры закончились неудачей.

Подобные заявления литовский президент делает не впервые. Ранее Науседа выступил против переговоров с Россией без участия Киева и европейских государств, назвав такой формат опасным и неприемлемым. Он настаивал, что обсуждать будущее Украины без её представителей нельзя, а ЕС должен получить возможность непосредственно влиять на дипломатический процесс.