Президент Литвы Гитанас Науседа выступил против обсуждения урегулирования украинского конфликта без участия Киева и европейских государств. По его мнению, подобные переговоры представляют опасность, поскольку затрагивают интересы сторон, не допущенных к обсуждению. Об этом сообщает литовский телеканал LRT.

«Такие форматы очень опасны. Прежде всего, неприемлемо, что Европа не участвует в этих переговорах, что Украину даже не приглашают на такие встречи. Действительно неприемлемо, когда дела суверенного государства обсуждаются за его спиной», — заявил литовский лидер.

Науседа убеждён, что украинские и европейские представители должны непосредственно участвовать в дипломатическом процессе. Он объяснил свою позицию тем, что последствия возможных мирных договорённостей затронут не только Киев, но и весь европейский континент. Политик настаивает, что Европа должна иметь возможность влиять на решения, от которых будет зависеть её дальнейшая безопасность.

Ранее Life.ru сообщал, что в Кремле допустили проведение трёхсторонней встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что стороны понимают целесообразность такого формата, однако согласованной повестки переговоров пока нет.